Η αλήθεια είναι ότι οι λόγοι που αγαπάμε, λατρεύουμε, εκτιμάμε και θαυμάζουμε τον «Greek Freak» είναι πολύ περισσότεροι από 25. Για χάρη, όμως, των γενεθλίων του, θα μείνουμε σε αυτόν τον αριθμό.

Σε μια πολύ όμορφη ηλικία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προλάβει να γευτεί τους καρπούς της επιτυχίας του, η οποία συνεχίζεται, καθώς διανύει την καλύτερη χρονιά του - μέχρι την επόμενη.

Έχει αναδειχθεί MVP στην καλύτερη λίγκα του κόσμου και ετοιμάζεται να το κάνει ξανά. Έχει βάλει πείσμα να φέρει ένα πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι και η ιστορία έχει δείξει πως όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, το πετυχαίνει.

Πέρα από τα αγωνιστικά, ετοιμάζεται να γίνει πατέρας, αφού η σύντροφός του, Μαράια, θα φέρει σε λίγους μήνες στον κόσμο τον Αντετοκούνμπο Τζούνιορ.

Έχει δει, όμως, και το σκληρό πρόσωπο της ζωής, καθώς στο δρόμο της δόξας, η απώλεια του πατέρα του ήρθε να τον ταρακουνήσει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο ηγέτης των Μπακς και της Εθνικής Ομάδας, έχει γενέθλια και το gazzetta.gr τού εύχεται «χρόνια πολλά», υπενθυμίζοντας τους 25 λόγους που τον αγαπάμε!

Η σειρά είναι τυχαία...

1. Η ιστορία του

Από μόνη της, η ιστορία ζωής του αποτελεί παράδειγμα, μια αχτίδα αισιοδοξίας, ένα μάθημα πως ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Από πολύ μικρός αναγκάστηκε να δουλεύει στους δρόμους, μαζί με τα αδέρφια του, για να βγάλει τα προς το ζην. Το μπάσκετ ήταν το καταφύγιό του, ποτέ δεν το εγκατέλειψε κι εκείνο δεν τον... πρόδωσε. Τού έδωσε όλα όσα θα μπορούσε να ονειρευτεί - και ακόμα περισσότερα - ανταμείβοντάς τον για τα δύσκολα που πέρασε. Το γεγονός πως παραμένει ακόμα ταπεινός και μετριόφρων, παρά τη δόξα και τα εκατομμύρια, τον κάνει ακόμα πιο αξιολάτρευτο στις καρδιές μας. Πρόσφατα έγινε γνωστό πως η ζωή του θα γίνει ταινία της Disney και ανυπομονούμε για το αποτέλεσμα!

2. Τα mean faces

Το 2015, όσον ήταν ακόμα ένα skinny αγόρι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε για πρώτη φορά το mean face (ή mean mug, ό,τι προτιμάτε), μετά από κάρφωμά του, σε αγώνα με τους Νικς. Έκτοτε, το έχει... εξελίξει και μας έχει... τρελαίνει!

3. Όταν υποδύθηκε τον Τζάστιν Μπίμπερ

Πήρε το μικρόφωνο, στήθηκε μπροστά στην κάμερα των Μπακς κι έκανε lip sync στο τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ, «What do you mean?», με το ανάλογο, μοιραίο ύφος!

4. Το buzzer beater με τους Νικς

Από τα στιγμιότυπα που λατρεύτηκαν όσο κανένα και δεν βαριέσαι να βλέπεις ξανά και ξανά! 4 Δεκεμβρίου 2017, 8.6'' για το τέλος του αγώνα στη Νέα Υόρκη και ο «Greek Freak» κάνει step back, εκτελεί και βρίσκει στόχο, για να δώσει μια μεγάλη νίκη στους Μπακς!

5. Πόστερ καρφώματα σε Τιμ Χάρνταγουέι Τζούνιορ και Τζον Λέιερ

Δεν ήταν μόνο τα mean faces και το buzzer beater, αλλά και τα τρομερά του καρφώματα, που ξεσηκώνουν κάθε τόσο θεατές και τηλεθεατές. Ξεχωρίσαμε δύο: το ιστορικό πια πόστερ στον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ και το... καλωσόρισμα στον Τζον Λέιερ!

6. Οι παρουσίες του στα All-Star Games

Ο 25χρονος πλέον παίκτης βίωσε την πρώτη του εμπειρία σε All-Star Game το 2017 στη Νέα Ορλεάνη και μάλιστα ως βασικός. Την επόμενη χρονιά βρέθηκε και πάλι στην λαμπερή διοργάνωση του Λος Άντζελες κι έγινε ο πρώτος παίκτης των «ελαφιών» που ήταν starter σε δύο σερί διοργανώσεις, μετά τον Μαρκίς Τζόνσον (1979-80). Πέρυσι, δεν ήταν απλά βασικός, αλλά και αρχηγός, στη νέα μορφή διεξαγωγής του All-Star Game, με αντίπαλο αρχηγό τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

7. Το αστείο με τον ΛεΜπρόν πριν το All-Star Game

Και μιας και είμαστε σε λαμπερό κλίμα, ας θυμηθούμε και το... δούλεμα που έκανε στον «Βασιλιά». Τότε, που ο ΛεΜπρόν είχε κατακριθεί, επειδή προσπαθούσε να πάρει τον Άντονι Ντέιβις στους Λέικερ. Ο Αντετοκούνμπο φρόντισε να τον τρολάρει επίσης, όταν διάλεγαν τις ομάδες τους, και τού «πέταξε» ατάκα για tampering.

8. Τα... κρύα αστεία του σε Media Days

Οκ, ο «Greek Freak» και το χιούμορ κάποιες φορές δεν τα πάνε καλά. Ειδικά όταν πρόκειται για τις πρώτες Media Days της σεζόν, που η αμηχανία κάνει την εμφάνισή της. Απολαύστε το compilation!

9. Οι στιγμές με Έλληνες φιλάθλους

Οι Έλληνες σε όλες τις γωνιές των ΗΠΑ δεν σταματούν να δείχνουν την αγάπη τους στον Αντετοκούνμπο κι εκείνος κάνει ότι μπορεί, για να τους ευχαριστήσει. Έχει περάσει μαζί τους λίγο χρόνο, μετά από αγώνες, έχει πει μαζί τους τον Εθνικό Ύμνο, έχει βγάλει άπειρες φωτογραφίες και δεν ξεχνάμε όταν αρνήθηκε να υπογράψει πάνω στην ελληνική σημαία.

10. Οι συγκινητικές στιγμές με παιδιά και τα δώρα που τους κάνει

Ο ηγέτης των Μπακς έχει αδυναμία στα μικρά παιδιά και όταν συναντά κάποιο, προσπαθεί να τού προσφέρει λίγη χαρά, ενθυμούμενος πως ήταν κι αυτός στην ηλικία τους. Έχει ζωγραφίσει μαζί τους, έχει βγάλει φωτογραφίες, έχει κάνει συνεντεύξεις και τους έχει προσφέρει δώρα.

11. Έγινε στίχος σε τραγούδια πασίγνωστων καλλιτεχνών

Κάθε σταρ που απολαμβάνει φήμη και αναγνωρισιμότητα γίνεται τραγούδι στα χείλη διάσημων ράπερ. Το όνομα του Αντετοκούνμπο γράφτηκε σε στίχους των Lil' Wayne και Cardi B, αλλά ο ίδιος φαίνεται να προτιμά τον αγαπημένο του- και δικό μας - Light!

“I got a Greek Freak, she call me Antetokounmpo” @LilTunechi

12. Η σκυλίτσα του

Πριν λίγα χρόνια, ο Αντετοκούνμπο απέκτησε ένα goldendoodle, τη Μίλα, και το γλυκό σκυλάκι έκανε την καρδιά μας να... λιώσει!

13. Τα διαφημιστικά της Aegean και του Milko

Οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να μετουσιώσουν την έμπνευση και τη φαντασία τους σε πραγματικότητα μπορούν πολλές φορές να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία και να αφήσουν τους άλλους με ανοιχτό το στόμα. Κάτι τέτοιο πάθαμε κι εμείς, όταν είδαμε τα διαφημιστικά της Aegean και του Milko. Ευφάνταστα, με άμεσο αντίκτυπο σε αυτόν που τα βλέπει και με πολλά μηνύματα.

14. Η πάσα στη... μούρη του Τζέιμς Χάρντεν

Οκ, το έκανε καταλάθος, αλλά ήταν μια απολαυστική στιγμή, που προσέφερε πολύ γέλιο! Ειδικά, μετά την... κόντρα που είχαν για το «MVP» της σεζόν.

15. Οι αναρτήσεις με την κοπέλα του

Τι πιο γλυκό και όμορφο από το να δείχνει δημόσια ο σύντροφός σου πόσο σε αγαπά; Ναι μεν ο «Human Alphabet» είναι χαμηλών τόνων και δεν διατυμπανίζει την προσωπική του ζωή, ωστόσο οι αναρτήσεις του στα social media με την Μαράια είναι από τις πιο γλυκές που υπάρχουν κι έχουν γίνει το αγαπημένο μας ζευγάρι!

16. Τα pranks του

Από την φάρσα στον τότε rookie, Στέρλινγκ Μπράουν, με το ποπ κορν στο αμάξι του, μέχρι σε περαστικούς σε στάση λεωφορείου. Τού τη... φύλαγε, όμως, ο Άλεν Άιβερσον!

17. Τα τρομερά παπούτσια του, «Zoom Freak 1»

Το προηγούμενο καλοκαίρι ο Αντετοκούνμπο παρουσίασε το signature shoe του, «Zoom Freak 1», σε συνεργασία με τη Nike, σε μια λιτή και κομψή εκδήλωση στο Ζάππειο. Έκτοτε, έχουν κυκλοφορήσει άπειρα χρώματα και σχέδια, όμως, αυτό που είναι ξεχωριστό είναι το λευκό - χρυσό - κόκκινο, που ονομάζεται «Roses» κι είναι αφιερωμένο στον πατέρα του.

This Nike Zoom Freak 1 is dubbed 'Roses' which pays tribute to Giannis later father Charles. The shoe includes a text on the rose patterned outsole that reads "I Am My Fathers Legacy".

18. Το γεγονός ότι «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Η φετινή του χρονιά είναι ίσως η πιο εκπληκτική όλων και ο ίδιος δεν σταματά να «σπάει» το ένα ρεκόρ με το άλλο. Έχει κάνει ήδη φέτος 17 double double, συνολικά έχει 16 triple double και επιθυμία του στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα με τους Μπακς. Τού το ευχόμαστε!

The Milwaukee Bucks has now officially the best record of the League. Making Giannis Antetokounmpo now the front runner for the MVP. Just a little ahead of Anthony Davis.

Rudy Gobert, Jazz 13 of 15 86.7% Giannis Antetokounmpo, Bucks 20 of 24 83.3% Wendell Carter Jr., #Bulls 12 of 15 80.0%

Players with 80% of their team's double-doubles this season:

Giannis Antetokounmpo (29 PTS, 15 REB) puts up his 20th double-double of the season to earn #SAPStatLineOfTheNight ! pic.twitter.com/wXDQYsAtBg

Giannis Antetokounmpo with his second triple-double this season and the 16th of his career.

Entering tonight, the Bucks are 13-2 when Giannis records a triple-double. pic.twitter.com/gpoh9wdgb1

