Αντετοκούνμπο: «Το καλοκαίρι ίσως διαβάσω τι έλεγαν στην Ελλάδα, δεν με συγκινεί που είμαι σελέμπριτι» (vids)

Οι Μπακς επικράτησαν των Νικς με 132-88, κάνοντας την 12η σερί νίκη τους στην κορυφαία λίγκα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έκανε double double (29π., 15ρ.), είπε μετά το τέλος του ματς:

«Όλα είναι πολύ ωραία, όταν νικάς. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι πολύ καλή. Ο τρόπος που μας διαχειρίζεται ο κόους είναι πολύ καλός εδώ και ενάμιση χρόνο και περνάω καλά, όπως και οι συμπαίκτες μου. Όταν έρχομαι στο γήπεδο, δεν σκέφτομαι πόσες νίκες έχουμε, αλλά πως θα κάνω την δουλειά μου καλύτερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πως θα παίξουμε καλά, για να νικήσουμε.

Ξέρω πως έχουμε παίξει καλά για 12 παιχνίδια και το διασκεδάζουμε, αλλά αυτό είναι στο παρελθόν. Πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι ως ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Προσπαθούμε ό,τι κάνουμε τώρα, να το "μεταφέρουμε" στο τέλος της σεζόν.

Όλοι είμαστε εδώ κάθε ημέρα και είμαστε... πεινασμένοι. Κανείς δεν χαλαρώνει, κάνει την δουλειά του και χαμογελάει. Είναι ωραία. Συνήθως οι ομάδες κάπου χαλαρώνουν, εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι το καλό με εμάς»

Για την εμφάνιση του αδερφού του, Θανάση, σχολίσε με ένα πλατύ χαμόγελο: «Ήταν πολύ ωραία που είδα τον Θανάση να το διασκεδάζει στο παρκέ, κόντρα στην ομάδα που τον έκανε draft», ενώ ερωτηθείς για το πόσο χρονών ήταν, όταν έγινε καλύτερος από εκείνον, απάντησε: «Ποτέ δεν έγινα καλύτερος από εκείνον».

Ένας δημοσιιογράφος τον ρώτησε και για το αν τα κατορθώματά του γίνονται πρώτο θέμα και αν πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις στην Ελλάδα και ο ίδιος αποκρίθηκε: «Δεν ξέρω. Δεν διαβάζω τα ελληνικά media. Δεν το έχω προσέξει, αλλά από ό,τι μού λένε φίλοι μου, που ζουν στην Ελλάδα, είμαι στις ειδήσεις όλη την ώρα. Προσπαθώ γενικά να μην βλέπω τι γράφεται και να συγκεντρώνομαι στη σεζόν. Το καλοκαίρι που θα χαλαρώνω, ίσως διαβάσω τι έγραφαν για μένα όλο το χρόνο».

Όσο για τον «τίτλο» του «σελέμπριτι» που έχει στη χώρα μας; «Το έχω συνηθίσει. Δεν είναι κάτι που ήθελα. Είναι απλά εκεί. Δεν με ενθουσιάζει, απλά μού αρέσει να παίζω μπάσκετ. Ξέρω πως υπάρχουν πολλά πράγματα που πάνε μαζί με αυτό, με το να είσαι celebrity, να είσαι πρώτη είδηση και όλα αυτά, αλλά δεν με ενθουσιάζει. Έχω απορρίψει ταινίες, διαφημίσεις και συνεργασίες, επειδή δεν με απασχολεί αυτό. Θέλω μόνο να νικάω, να βοηθήσω το Μιλγουόκι να φέρει ένα πρωτάθλημα στην πόλη. Αυτός είναι ο μόνος στόχος μου. Δεν με νοιάζουν τα media, η προσοχή, όλα αυτά. Είμαι χαμηλών τόνων. Είναι ωραίο όλο αυτό, αλλά δεν με συγκινεί».

"At the end of the day, we're trying to translate what we're doing right now to the end of the year." pic.twitter.com/DkzKur8kHC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 3, 2019