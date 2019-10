Αντετοκούνμπο: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν διαφορά 21 πόντων» (vid)

Ο «Greek Freak» δήλωσε μετά το ματς: «Ήμασταν μπροστά για 21 πόντους και τους επιτρέψαμε να το γυρίσουν. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβαίνει αυτό. Οι καλές ομάδες δεν το κάνουν αυτό. Θα μάθουμε από αυτό. Προφανώς δεν είναι το τέλος της σεζόν, μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον και "χτίζουμε" τη χημεία μας».

Για το γεγονός ότι έφτασε τα 6 φάουλ ξανά, είπε: «Αυτό που είναι εκνευριστικό είναι ότι δεν είμαι στο παρκέ να βοηθήσω την ομάδα μου, με μία τάπα, ένα ριμπάουντ, μία πάσα, κάτι», ενώ πρόσθεσε για τους Χιτ: «Είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα, είναι σε καλή κατάσταση».

Για τα σουτ, σχολίασε: «Δεν έχει σημασία πόσα σουτ θα χάσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να σουτάρουμε, γιατί αλλιώς δεν έχουμε ευκαιρία να ευστοχήσουμε».

"No...no...no. Keep shooting. Gotta let it fly." pic.twitter.com/RsYc52paL0

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 27, 2019