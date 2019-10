Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο ιδανικό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, από μια νίκη στην έδρα των Ρόκετς, του... άσπονδου εχθρού για το βραβείο του MVP, Τζέιμς Χάρντεν!

Τα «ελάφια» έκαναν την ανατροπή από το -16 και με τους Ουέστμπρουκ - Χάρντεν να έχουν συνολικά 9/30 σουτ, έφυγαν με το «διπλό» από το Χιούστον.

Σε αυτό συνετέλεσε φυσικά και η φοβερή εμφάνιση του «Greek Freak», ο οποίος σημείωσε 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 28 λεπτά!

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που παίκτης των Μπακς φτάνει σε triple double στην πρεμιέρα του ΝΒΑ, μετά τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, και η πρώτη που κάποιος το καταφέρνει σε εκτός έδρας ματς, μετά το 1992 και τον Σκότι Πίπεν.

Μάλιστα, ο 24χρονος διεθνής παίκτης έβαλε το όνομά του και στην 3η θέση της λίστας με τους παίκτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους σε triple double πρεμιέρας στην ιστορία του ΝΒΑ.

Pulling off the rare season opener triple-double in a 117-111 win over the Rockets on Thursday, @Bucks superstar Giannis Antetokounmpo's 30 points also rank 3rd most on this list of such efforts in NBA history pic.twitter.com/V0G7cF75a5

— StatsCentre (@StatsCentre) October 25, 2019