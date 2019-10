Αντετοκούνμπο: «Όταν έπαιζα στη FIBA, ένιωθα... φυλακισμένος»! (vids)

Ο «Greek Freak» επέστρεψε στην δράση, καθώς αγωνίστηκε στο ματς της preseason με τους Γιούτα Τζαζ, και χωρίς πολλή προσπάθεια, εντυπωσίασε με 22 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 21 λεπτά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, είπε στους δημοσιογράφους: «Οι συμπαίκτες μου μού έλεγαν να χαλαρώσω, ότι είναι μόνο το πρώτο μου ματς. Πάντα πρέπει να προσπαθείς, όμως, σωστά; Μού αρέσει να παίζω σκληρά. Πάντα προσπαθώ να δίνω ό,τι έχω. Τα λεπτά μου είναι στο χέρι του κόουτς. Αν δεν με θέλει εκεί έξω, είναι απόφασή του, αλλά ποτέ δεν... μετράμε το πόσο σκληρά θα παίζω. Πιστεύω πως αυτό θέλει από μένα».

Ερωτηθείς για το πρώτο κάρφωμα που έκανε, σχολίασε, αναφερόμενος και στις διαφορές με την FIBA: «Ένιωσα πολύ καλά! Όταν έπαιζα στη FIBA, ένιωθα σαν... φυλακισμένος! Ήταν σαν να βγήκα από το κλουβί και τώρα είμαι ελεύθερος! Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα, που έπαιξα μπροστά από τους οπαδούς μας, μαζί με τους συμπαίκτες μου».

Giannis' first bucket of the season... A JAM!! #FearTheDeer pic.twitter.com/W8UEPt4Rsw

Για το ότι δεν έκανε το γνωστό «mean mug», δήλωσε: «Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Ελπίζω να βγει πολύ μέσα στη σεζόν!».

Για το double double του, τόνισε: «Τα στατιστικά δεν έχουν σημασία. Ως Γιάννης, η δουλειά μου είναι να τους καλύπτω όλους, να παίρνω ριμπάουντ, να τρέχω, να είμαι παντού και πρέπει να είμαι σε καλή κατάσταση γι' αυτό».

Τέλος, ένας εκπρόσωπος Τύπου τού ζήτησε διευκρίνiση για το «φυλακισμένος» που ανέφερε νωρίτερα, και συμπλήρωσε: «Οι κανονισμοί, ο τρόπος που παίζεται το μπάσκετ (στη FIBA), το spacing. Κάθε φορά που είχα την μπάλα, ένιωθα ότι έπαιζα μόνος εναντίον πέντε. Ήταν δύσκολο, τελείως διαφορετικό. Προτιμώ το ΝΒΑ πιο πολύ (γέλια)».

"I LOVE playing hard. I always try to give everything I got."

- @Giannis_An34 on tonight's win: pic.twitter.com/J5af5dtCtb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 10, 2019