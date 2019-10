Μπανταλόνα-Μπρέσια 81-68: Πρώτη νίκη με σούπερ Ζήση! (vids)

Η ισπανική ομάδα ζορίστηκε για τρία δεκάλεπτα, στο τέταρτο, όμως, ανέβασε στροφές (23-15) και έφτασε στο πρώτο καλό αποτέλεσμα, μετά την ήττα από την Ναντέρ (85-78) στην πρεμιέρα.

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς ήταν πρώτος σκόρερ με 24 πόντους, ενώ έδωσε και 5 ασίστ και πήρε 4 ριμπάουντ.

Ο Νίκος Ζήσης ήταν εξαιρετικός, με 13 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 27:59.

Ο Όμιτς πρόσθεσε 12 πόντους και πήρε 9 ριμπάουντ και ο Χαραγκόντι είχε 11 και 7, αντίστοιχα.

Για τους Ιταλούς, ο Αμπάς μέτρησε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ και ο Βιτάλι 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 35-36, 58-53, 81-68.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα:

Νταρουσάφακα-Ναντέρ 72-65

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 42-34, 59-47, 72-65.

Τζόουνς (16π.), Χάμιλτον (15π.) - Μουρ (21π.), Τσέρι (14π.).

Παρτίζαν-Τόφας 93-80

Τα δεκάλεπτα: 15-27, 45-49, 66-66, 93-80.

Ζάγκορατς (26π.), Βελίτσκοβιτς (15π.), Γκόρντιτς (12π.), Ουόλντεν (12π.) - Ουίλιαμς (18π.), Ουάιτ (16π.), Φίλιπ (16π.), Λοτζέσκι (14π.).

