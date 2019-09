Αντετοκούνμπο Θ.: «Θέλω να τους κάνω όλους περήφανους»! (vid)

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ κάθισε δίπλα στον αδερφό του, Γιάννη, και είπε αρχικά: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι με την οικογένεια μου στο Μιλγουόκι. Θέλω να τους κάνω υπερήφανους, να κάνω τον εαυτό μου υπερήφανο και να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά».

Για τις προσδοκίες του υποστήριξε: «Θέλω να καταλάβω πως λειτουργεί το σύστημα εδώ και μετά να κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και η ομάδα μου. Να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να συνεισφέρω με τον τρόπο μου στην ομάδα».

The 2018-19 NBA MVP, @Giannis_An34 and his brother @Thanasis_ante43 take questions from the media LIVE: https://t.co/5UUQaKZIjM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 30, 2019