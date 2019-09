Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ ταξίδεψε φέτος για την άλλη άκρη του Ατλαντικού και την κορυφαία λίγκα, για να βρει τον αδερφό του στο Μιλγουόκι.

Μαζί πήραν θέση στη Συνέντευξη Τύπου που έγινε (με τον Γιάννη πιο χαλαρό και τον Θανάση πιο «σφιγμένο») και στη συνέχεια πόζαραν για την επίσημη φωτογράφιση της ομάδας.

«Είναι τρελό! Όλο αυτό το βλέπουμε ως κίνητρο. Νιώθω πως είμαστε ένα καλό παράδειγμα, είμαστε αδέρφια, που δουλεύουν κάθε μέρα. Όλα αυτά συμβαίνουν, επειδή δουλεύουμε γι' αυτό», σχολίασε ο Θανάσης σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πως νιώθει που όλα τα αδέρφια Αντετοκούνμπο παίζουν μπάσκετ, με τον Γιάννη να λέει ότι συμφωνεί απόλυτα.

Bucks’ Giannis Antetokounmpo on facing super max extension this summer: “I’m not going to talk about it a lot this season and I’m not going to try to address.” pic.twitter.com/cxNs62GEMm

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) September 30, 2019