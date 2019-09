Αντετοκούνμπο: «Δεν έχω τελειώσει ακόμα με την Εθνική»! (vid)

Η Ελλάδα αποκλείστηκε από τους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας, με το παιχνίδι με την Βραζιλία να τη... στοιχειώνει, ενώ στο τελευταίο ματς με την Τσεχία, ο «Greek Freak» αποβλήθηκε με 5 φάουλ, με το τελευταίο να θεωρείται από πολλούς υπερβολικό.

Οι Μπακς είχαν Media Day σήμερα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για την εμπειρία του με την «επίσημη αγαπημένη» και σχολίασε:

«Είναι ωραία να παίζω για την Ελλάδα και να την εκπροσωπώ. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Είχαμε μια υπέροχη ομάδα, αλλά ένα παιχνίδι μας κόστισε την πρόκριση. Είμαι απογοητευμένος, αλλά όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Είναι κι αυτό μια εμπειρία και πρέπει να είσαι έτοιμος για την επόμενη φορά. Δεν έχω τελειώσει ακόμα με την Εθνική. Δεν θα το δείτε αυτό με τους Μπακς (να αποβάλλεται). Θα προσπαθήσω να μείνω μέσα στο παιχνίδι (γέλια)».

Για το πόσο συχνά σκέφτεται το ταξίδι που έχει κάνει η οικογένειά του έως τώρα, τόνισε: «Σχεδόν κάθε μέρα, μέχρι να καταλάβω πόσο ευλογημένοι είμαστε. Δουλεύουμε σκληρά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είναι ένα απίστευτο όνειρο και ταξίδι».

Για το πώς νιώθει για την ομάδα που έχει «χτιστεί» γύρω του και για αυτούς που έμειναν, ανέφερε: «Είναι ωραία. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κοιτάμε μέρα τη μέρα. Έχουμε το ταλέντο, αλλά αν δεν συγκεντρωθούμε από τώρα, θα χαθούμε. Είμαι χαρούμενος με την ομάδα που έχουμε, αρέσουμε ο ένας στον άλλον κι έχουμε την ευκαιρία μας να είμαστε αυτοί που θα παίξουμε τον Ιούνιο».

Όσο για τη free agency και το το 2021 μπορεί να υπογράψει supermax συμβόλαιο, υποστήριξε: «Δεν θα το συζητήσω πολύ φέτος. Όταν έχεις μια σπουδαία ομάδα, ο τελικός στόχος είναι να γίνεσαι καλύτερος και να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Νομίζω πως είναι ασεβές ως προς την ομάδα να μιλήσω για τη free agency. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα».

Για τον αδερφό του Θανάση, δήλωσε: «Ο Θανάσης θα είναι έτοιμος. Συζητήσαμε με τον κόουτς και ξέρω πως θα περάσει και μέσα από τοίχο αν χρειαστεί. Έχουμε έναν πολύ καλό κόουτς, που ξέρει πως να τον χρησιμοποιήσει».

The 2018-19 NBA MVP, @Giannis_An34 and his brother @Thanasis_ante43 take questions from the media LIVE: https://t.co/5UUQaKZIjM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 30, 2019