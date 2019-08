Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο περιοδικό «SLAM KICKS» και τώρα πρωταγωνιστεί σε ένα video, το οποίο γίνεται viral!

Το «SLAM» έδωσε στην δημοσιότητα μερικά δευτερόλεπτα από το παρασκήνιο της φωτογράφισης, στα οποία ο «Greek Freak» τραγουδάει το «Mosca» του Light.

Ο ηγέτης της Εθνικής μας Ομάδας, άλλωστε, είναι λάτρης του Έλληνα ράπερ, ο οποίος στις 24/08 θα κυκλοφορήσει το video clip του τραγουδιού «MVP Freestyle», με... δόση από Giannis.

He got the signature sneaker, now give @Giannis_An34 a record deal.

Full video: https://t.co/TFg5IcjO2g pic.twitter.com/jYoxoGC9It

— SLAM (@SLAMonline) August 21, 2019