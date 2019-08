Υποβιβάζεται η ομάδα των αδελφών Καλαϊτζάκη, χαλάει ο δανεισμός από τον Παναθηναϊκό! (pic)

Τα δύο αδέλφια αποφάσισαν φέτος να ξενιτευτούν για λογαριασμό της Νεβέζις. Ο Παναγιώτης πήγε ως ελεύθερος και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης υπό την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής σε μια ομάδα που δουλεύει πολύ με νεαρούς παίκτες.

Παρ' όλα αυτά, η Νεβέζις αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα και σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, θα υποβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία, από τη στιγμή μάλιστα που δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις με εν δυνάμει χορηγούς.

Αναφέρει, δε πως η συμφωνία δανεισμού του Καλαϊτζάκη από τον Παναθηναϊκό ακυρώνεται.

LKL team Nevezis, where Georgios Kalaitzakis & few other interesting prospects were expected to play, most likely will be relegated from first division due to financial issues and unsuccessful negotiations with potential investor, sources confirmed. Kalaitzakis deal to fall apart

