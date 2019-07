Μέχρι και σουβλάκι κέρασαν τον Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη (vid)

Δεν πέρασαν πολλές μέρες από την παρουσίαση του νέου παπουτσιού του «Greek Freak» στο κατάστημα της NIKE στη Νέα Υόρκη.

Οι Μπακς δημοσίευσαν την παρακάμερα της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των αδερφών του στην εκδήλωση.

Τα τέσσερα παιδιά διασκέδασαν ενώ είχαν την ευκαιρία να φάνε και σουβλάκι αφού μία οικογένεια Ελλήνων είχε στήσει καντίνα λίγο πιο δίπλα.

Ο MVP του ΝΒΑ συνάντησε τον Μάιλς Πλάμλι που έκανε ποδήλατο ημίγυμνος με τον Γιάννη να αναρωτιέται για τον επί διετία (2015-17) συμπαίκτη του: «Γιατί φίλε κυκλοφορείς γυμνός; (γέλια)». «Είμαι σε καλή κατάσταση, για αυτό το λόγο», απάντησε ο Πλάμλι.

"I'm trying to enjoy every moment of it! I have my brothers at my side!"@Giannis_An34 and the #Antetokounbros visit @NIKENYC in SoHo: pic.twitter.com/6l9V9pfHN7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 31, 2019