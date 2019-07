Ο αδερφός των Γιάννη και Θανάση μπορεί να έμεινε ελεύθερος από τους Μάβερικς, αλλά βρήκε γρήγορα ομάδα.

Οι Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς τον έκαναν δικό τους με two-way contract, που σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει μέχρι και 45 ημέρες στο ΝΒΑ και τις υπόλοιπες να τις περάσει στην G-league.

Με την θυγατρική των Ντάλας Μάβερικς, Τέξας Λέτζεντς, ο 21χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε σε 40 ματς (25 βασικός) και είχε κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 1.3 τάπες και 1.0 κλεψίματα σε 25.4 λεπτά συμμετοχής.

Τα σενάρια στις ΗΠΑ κάνουν λόγο πως αυτή ήταν μία κίνηση της ομάδας του Λος Άντζελες, με σκοπό να προσεγγίσει τον «Greek Freak» στην free agency.

From Athens to L.A. The journey continues for @Kostas_ante13.

Welcome to the #LakeShow, Kostas! https://t.co/16MRALTCJk

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 22 Ιουλίου 2019