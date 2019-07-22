Η Γκραν Κανάρια ανακοίνωσε τον Μπουρούση (pic)

Ο Γιάννης Μπουρούσης θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γκραν Κανάρια αφού συμφώνησε με την ομάδα του Φώτη Κατσικάρη.
Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας είναι πασίνγωστος και όπως έγραψε η ομάδα, «δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να τον παρουσιάσουμε».
No hace falta presentarle.
— Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) July 22, 2019
OFICIAL | Ioannis Bourousis apuntala el juego interior del Herbalife Gran Canaria.
El experimentado pívot griego será una de las referencias en la pintura del equipo amarillo.
https://t.co/sjhqvdGEmW pic.twitter.com/bn8bp9Gnph
— Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) July 22, 2019