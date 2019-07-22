ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: ΙσπανίαHelbalife Gran Canaria Las Palmas
Η Γκραν Κανάρια ανακοίνωσε τον Μπουρούση (pic)

Η Γκραν Κανάρια ανακοίνωσε τον Μπουρούση (pic)

Η Γκραν Κανάρια ανακοίνωσε τον Μπουρούση (pic)

Η ισπανική ομάδα επισημοποίησε την απόκτηση του Ελληνα διεθνή σέντερ, 

Ο Γιάννης Μπουρούσης θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γκραν Κανάρια αφού συμφώνησε με την ομάδα του Φώτη Κατσικάρη.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας είναι πασίνγωστος και όπως έγραψε η ομάδα, «δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να τον παρουσιάσουμε».

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ο Καλάθης πιο δημοφιλής παίκτης της Basket League

Μπάσκετ

Τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη

Μπάσκετ

Γιορκ: Ανακοινώθηκε από την Στρασμπούρ (pic)

Μπάσκετ

Έδωσε δανεικό στην Μπάμπεργκ η Μπάγερν (pic)

Μπάσκετ

Μπράντλεϊ Μπιλ: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο (pic)

Μπάσκετ

Ο Μάντζαρης συνεχίζει στο Ψυχικό

Best of internet