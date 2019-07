Ο Μαυροπάνος συνάντησε τον Καρμέλο Άντονι! (pic)

Αρκετοί ΝΒΑ σταρς είναι και λάτρεις του καλού ποδοσφαίρου, και μεταξύ αυτών και ο «Μέλο».

Ο 35χρονος παίκτης, που προσπαθεί να μπει ξανά στο... σωστό δρόμο και να βρει μια ομάδα να αγωνιστεί, πήγε στην προπόνηση της Άρσεναλ, η οποία κάνει την προετοιμασία της στην Αμερική.

Εκεί συνάντησε και το... ελληνικό αστέρι της αγγλικής ομάδας, τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία και έβγαλε μια αναμνηστική φωτογραφία.

Great to meet a legend of the game @carmeloanthony #Dinos27 #STAYME7O #NBA pic.twitter.com/jUjetk2sYd

— Dinos Mavropanos (@DMavropanos) 17 Ιουλίου 2019