Ο Αντετοκούνμπο επισκέφτηκε το «Yankees Stadium» (pic & vid)

Μέχρι και πριν λίγες ώρες ο MVP του NBA δεν είχε την παραμικρή επαφή με το μπέιζμπολ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τα αδέρφια του επισκέφτηκαν το γήπεδο των Yankees και φυσικά έριξαν και κάποιες μπαλιές.

«Ήταν αρκετά βαρύ το ρόπαλο. Θα ήμουν τραγικός παίκτης του μπέιζμπολ» ανέφερε ο Αντετοκούνμπο όταν ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του.

Greek Freak and the Little Fella.

