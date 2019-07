Χιλιάδες κόσμου στο «Fiserv Forum» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! (pics & vids)

Η γιορτή στο «Fiserv Forum» προς τιμήν του MVP του ΝΒΑ έχει ήδη στηθεί!

Χιλιάδες κόσμου περιμένουν να αποθεώσουν τον ηγέτη της ομάδας του Μιλγουόκι, σε μια ημέρα η οποία ανακηρύχθηκε «Giannis Antetokounmpo Day»!

Οι οπαδοί των «ελαφιών» έχουν εξοπλιστεί με τα... απαραίτητα, όπως φανέλες με το Νο34, καπέλα και ελληνικές σημαίες, ενώ ο Giannis έφτασε στο γήπεδο, φορώντας το «Human Alphabet» παπούτσι του σε νέο χρώμα!

The Greek Freak has arrived at @FiservForum in the red MVP 1s!!

@BucksInSix pic.twitter.com/HYTNGObtXC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 14 Ιουλίου 2019