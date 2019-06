Το ποσό του supermax συμβολαίου του Αντετοκούνμπο προκαλεί... ίλιγγο! (pic)

Οι μετοχές του «Greek Freak» εκτοξεύονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο και συγκαταλέγεται πλέον στους σούπερ σταρ της κορυφαίας λίγκας του κόσμου!

Ο φετινός MVP του ΝΒΑ θα έχει δικαίωμα το 2020 να υπογράψει supermax συμβόλαιο - δηλαδή, το μεγαλύτερο συμβόλαιο που μπορεί να διεκδικήσει παίκτης κι εξαρτάται από τα χρόνια του στο ΝΒΑ, αλλά και από τα εναπομείναντα στο υπάρχον συμβόλαιό του - στους Μπακς, του οποίου η αξία «ζαλίζει».

Το 2017, ο 24χρονος διεθνής παίκτης είχε υπογράψει τετραετές που «άγγιζε» την... 100άρα, ενώ το επόμενο μπορεί να φτάσει τα $253.75 εκατομμύρια.

Ο Μπόμπι Μαρκς ανέφερε τα ποσά που θα παίρνει κάθε χρόνο ο Αντετοκούνμπο:

2020-21: $43.75

2021-22: $47.25

2022-23: $50.75

2023-24: $54.25

2024-25: $57.75

