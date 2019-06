Μαυροπάνος: «Ο Αντετοκούνμπο είναι... τέρας, μακάρι να τον γνωρίσω» (vid)

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος παραχώρησε συνέντευξη σε ξένο Μέσο και αναφέρθηκε στις αγαπημένες του συνήθειες και σε ανθρώπους που θαυμάζει.

Ο σέντερ μπακ της Άρσεναλ μεταξύ άλλων αποθέωσε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, «μου αρέσει το μπάσκετ, θεωρώ πως ο Γιάννης είναι.... τέρας. Τα καταφέρνει περίφημα στο NBA. Σε λίγα χρόνια θα γίνει ο καλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστα στον κόσμο. Θα ήθελα να τον γνωρίσω από κοντά, μακάρι να βρω την ευκαιρία να πάω στο γήπεδο να τον παρακολουθήσω».

