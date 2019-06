Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενεί αυτή τη ώρα Αμερικανούς δημοσιογράφους και θέλησε να τους υποδεχτεί στο γήπεδο του Φιλαθλητικού.

Στο πρώτο κλειστό γυμναστήριο στο οποίο έπαιξε κάποια παιχνίδια με την ομάδα του Ζωγράφου.

Ο δήμαρχος της πόλης ήταν εκεί και τον ενημέρωσε πως το γήπεδο πλέον θα φέρει την ονομασία «Antetokounbros»

He tried to guard Giannis 1-on-1

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Ιουνίου 2019