Από το «Shaqtin' A Fool» δεν έχει ξεφύγει κανείς, συνεπώς ούτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Με αφορμή την κατάκτηση του βραβείου του πολυτιμότερου παίκτη, θυμήθηκαν μία αστεία φάση με τον φόργουορντ των Μπάκς μόνο που αντί για μπάλα, τον έβαλαν να παίξει με το βραβείο του MVP.

Δείτε το στιγμιότυπο...

The #KiaMVP trophy belongs to the Greek Freak. pic.twitter.com/HwVrYASX9V

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 25 Ιουνίου 2019