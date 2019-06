Μπάρκλεϊ: «Ο Αντετοκούνμπο ήταν ο καλύτερος μπασκετμπολίστας στον κόσμο πέρυσι» (vid)

Στο στούντιο του TNT συνεχίστηκαν οι αναλύσεις για τα βραβεία της σεζόν που θα δοθούν τα ξημερώματα της Τρίτης.

Μετά λοιπόν την κουβέντα για τον καλύτερο αμυντικό ήρθε η ώρα για τον πολυτιμότερο παίκτη της χρονιάς.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ ανέφερε, «θα επέλεγα τον Γιάννη και λίγο πιο πίσω θα ήταν ο Χάρντεν. Αν κοιτάξεις πίσω στα 30 χρόνια των βραβείων, τις 27 φορές το έχει πάρει αυτός που οδήγησε την ομάδα του στην πρώτη θέση και αυτό το κατάφερε ο Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης ήταν ο καλύτερος μπασκετμπολίστας του κόσμου πέρυσι κατά τη γνώμη μου».

Ο Σακίλ Ο' Νηλ με τη σειρά του ανέφερε, «μου αρέσει ο Γιάννης, αλλά μου αρέσει και ο Χάρντεν. Ανέκαθεν πίστευα πως όλα γύριζαν από τα στατιστικά και αυτά που έκανε ο Τζέιμς φέτος είναι εκπληκτικά. Κανείς δεν μπορεί να τον μαρκάρει. Θα τον συζητάμε για τα επόμενα 4-5 χρόνια, ωστόσο την ψήφο μου θα την έδινα στον Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του τερμάτισε στην κορυφή, ήταν εκπληκτικός, έβγαλε ενέργεια, είχε συγκέντρωση. Τα έκανε όλα σωστά».

Ο Κένι Σμιθ τέλος ήταν πιο λακωνικός... «είχα πολλούς σπουδαίους προπονητές στην καριέρα μου και χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον όλοι έλεγαν το ίδιο πράγμα. Αυτό που μετράει είναι η απάντηση στην ερώτηση.... ποιος νίκησε».

"Giannis has been the best player in basketball all year in my opinion." - Charles Barkley@NBAonTNT unanimously picks The Greek Freak for MVP: pic.twitter.com/ZEJ12XSxwd

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Ιουνίου 2019