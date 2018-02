Τσενγκίζ Ουντέρ: Η αποκάλυψη της Ρόμα

Από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος Ιανουαρίου η Ρόμα δεν μπορούσε με τίποτα να ξεφύγει από την κρίση. Η ομάδα του Εουζέμπιο Ντι Φραντσέσκο δεν είχε καταφέρει να κερδίσει κανένα παιχνίδι σε εκείνο το διάστημα και από διεκδικήτρια του τίτλου είχε μείνει εκτός τετράδας. Οι απουσίες και η ανάγκη για αλλαγές έφερε ξανά στο προσκήνιο τον 20χρονο Τσενγκίζ Ουντέρ.

Ο Τούρκος μέσος είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι από την Μπασάκσεχιρ για 13,4 εκατ. ευρώ (με τα μπόνους μπορούν να φτάσουν στα 15), αλλά η προσαρμογή αποδείχθηκε πολύ δύσκολη. Είχε πάρει χρόνο συμμετοχής, αλλά δεν είχε καταφέρει να εντυπωσιάσει. «Η μετακόμιση στο εξωτερικό ήταν πολιτισμικό σοκ», αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Guardian. «Δεν γνώριζα κανέναν, ούτε μιλούσα τη γλώσσα. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εκνευριστικό ήταν. Αλλά δεν σκέφτομαι ποτέ αυτά τα πράγματα εκ των προτέρων». Η Ρόμα τον βοήθησε πολύ, προσφέροντάς του μέχρι και μεταφραστή.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου το όνομά του βρέθηκε σε διάφορα σενάρια, που τον ήθελαν να φεύγει από την πρωτεύουσα, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής. Τελικά, όχι μόνο έμεινε, αλλά ξεκίνησε βασικός στην εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Σαμπντόρια (για τέταρτη φορά στη σεζόν και ένα μήνα από την προηγούμενη παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα) και πήρε την ευκαιρία του. Λίγες ημέρες αργότερα οι ομάδες συναντήθηκαν ξανά στη Ρώμη. Επαιξε ξανά από το πρώτο λεπτό (για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ιταλία σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια), για να αποθεωθεί από το κοινό του Olimpico, όταν έδωσε τη θέση του στον Περότι στο 72' με το σκορ στο 0-0 (η Ρόμα ηττήθηκε με 1-0).

