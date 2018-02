Αντεμόλα Λούκμαν: Ξεροκεφαλιά με... λάθος παπούτσια!

Την τελευταία ημέρα των μεταγραφών η Λειψία ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντεμόλα Λούκμαν με τη μορφή δανεισμού από την Έβερτον. Έμοιαζε με κίνηση πανικού μετά τον τραυματισμό του Εμίλ Φόρσμπεργκ και ως τέτοια δεν προβλέπει οψιόν αγοράς του με το τέλος της σεζόν. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που ο 20χρονος επιθετικός έφυγε από την Αγγλία με μόνο ένα ζευγάρι παπούτσια.

Ήταν στην ομάδα μόλις δύο ημέρες, είχε κάνει δύο προπονήσεις, αλλά ο Ραλφ Χάζενχουτλ αποφάσισε να τον βάλει ως αλλαγή στο 78’ (στη θέση του Μπρούμα) στο εκτός έδρας ματς με την Γκλάντμπαχ. Άλλωστε, επιθετικά η ομάδα του έδειξε να έχει ξεμείνει από ιδέες. Ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε ξανά στο ντεμπούτο του, όπως είχε κάνει με την Έβερτον στο 4-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι τον Ιανουάριο του 2017, για να γίνει ο ήρωας των Ταύρων.

.@RBLeipzig_EN boss Ralph Hasenhüttl on @Alookman_:

"He was lucky I didn't take him off again, he only brought one pair of boots with him from England and he was sliding around all over the pitch!" #BMGRBL pic.twitter.com/hTLLEkJD9a

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 4, 2018