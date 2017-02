Προσοχή στο κενό μεταξύ φάουλ και πέναλτι

Η επίσημη Ξάνθη μας υπενθύμισε πως όσον αφορά τις ανακοινώσεις είναι by far (όπως θα έγραφαν και οι συντάκτες των ανακοινώσεων) η καλύτερη ομάδα. Ο δε Λουτσέσκου πως μπορεί να... ξεφύγει στις συνεντεύξεις Τύπου. Βεβαίως στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαν αμφότεροι δίκιο. Στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο ήταν φάουλ.

Πιο συγκεκριμένα και με το σκορ στο 1-0 υπέρ των γηπεδούχων στο 65' ο Τάσος Σιδηρόπουλος είδε πέναλτι στο τάκλιν του Καρασαλίδη πάνω στον Μαχμούτοβιτς. Μετά το replay φάνηκε ξεκάθαρα πως ναι μεν υπήρχε παράβαση αλλά αυτή ήταν εκτός περιοχής. Ο Μπεν ευστόχησε και το ματς τελείωσε.

Αμέσως μετά το παιχνίδι η Ξάνθη εξέδωσε (μία ακόμη) επική ανακοίνωση. «Monsieur Collina between others any foul out of the region is a foul, is not a penalty. Good morning and good afternoon Mr. Superouaou Collina». Ο δε Λουτσέσκου έδωσε ρεσιτάλ στη συνέντευξη Τύπου.

Προν τιμήν του βεβαίως ο Ρουμάνος τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο Πανιώνιος ήταν η καλύτερη ομάδα και πως δίκαια πήρε τη νίκη αλλά δεν μπορούσε ν' αφήσει ασχολίαστη τη φάση του πέναλτι. «Ο Πανιώνιος άξιζε τη νίκη, είχε μεγαλύτερη φρεσκάδα από εμάς, αλλά νιώθω γ@μημένος από τον διαιτητή σαν επαγγελματίας από τον τρόπο που μας συμπεριφέρθηκε», είπε μεταξύ άλλων.

Οπως και να 'χει η γκάφα ανήκει αυτήν την αγωνιστική στον διεθνή ρέφερι Τάσο Σιδηρόπουλο.