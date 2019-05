Γιασικεβίτσιους: Εμφανίστηκε με κοριτσάκι που φώναζε «Σάρας, μείνε»! (pics & vid)

Η... καμπάνια για την παραμονή του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Ζάλγκιρις συνεχίζεται από τους Λιθουανούς!

Το συμβόλαιο του Γιασικεβίτσιους ολοκληρώνεται φέτος, η Ζάλγκιρις Κάουνας αντιμετωπίζει στους τελικούς της LKL τη Ρίτας και ο Σάρας εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από τη νίκη στο Game 1 μαζί με ένα κοριτσάκι που κρατούσε ένα πλακάτ κι έλεγε «Σάρας, μείνε»!

Όπως μάλιστα αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, το κοριτσάκι έφτιαχνε το πλακάτ για δυο μέρες. Στον τελευταίο ημιτελικό προσπάθησε να χαιρετήσει από κοντά τον Γιασικεβίτισιους όμως ο Σάρας δεν την παρατήρησε κι απόψε... διόρθωσε την παράλειψή του, παίρνοντας την μαζί του στη συνέντευξη Τύπου!

Coach Jasikevicius came to the press conference with a little Zalgiris fan who had a poster for him "Saras, stay". She was working on it for 2 days despite being sick. In last semifinals game she wanted to say hi to Saras, but coach didn't notice her. I guess apology accepted :) pic.twitter.com/T6XWqPfQ7l

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 28 Μαΐου 2019