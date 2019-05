Ο Μαρτσουλιόνος αρνήθηκε τη θέση του Ευρωβουλευτή (pic)

Ο Σαρούνας Μαρτσουλιόνις όχι μόνο ήταν υποψήφιος στις Ευρωεκλογές στη Λιθουανία, αλλά εκλέχτηκε κιόλας.

Με το «Αγροτικό κόμμα» συγκέντρωσε περίπου 32.000 ψήφους, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε τη θέση του στην Ευρωβουλή.

Ο Μαρτσουλιόνις θεωρεί πως δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται σε πολιτικό επίπεδο και θα είναι πιο χρήσιμος να συνεχίσει όσα κάνει βοηθώντας τους νέους της Λιθουανίας.

Šarūnas Marčiulionis, who was elected into European Parliament on Sunday, announced he is rejecting his seat in Brussels. He decided he'll be "more valuable staying in Lithuania".

