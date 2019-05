Ενδιαφέρεται για τον Χέις της Γαλατάσαραϊ η Ζαλγκίρις (pic)

Η ομάδα του Κάουνας εξετάζει την αγορά, για να βρει τις καλύτερες λύσεις, ενόψει της νέας σεζόν. Σύμφωνα με τον Orazio Cauchi του «Sportando», η Ζαλγκίρις έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Νάιτζελ Χέις.

Πρόκειται για τον παίκτη της Γαλατάσαραϊ, ο οποίος είναι πάουερ φόργουορντ (2.03) και είναι 24 ετών.

Έχει αγωνιστεί σε Westchester Knicks, Λέικερς, Ράπτορς, Raptors 905 και Κινγκς, ενώ φέτος με την τούρκικη ομάδα έχει κατά μέσο όρο 12.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 2.0 ασίστ.

Zalgiris Kaunas is showing interest in American big man Nigel Hayes, according to a source. Hayes is playing with Galatasaray, averaging 12.6 points, 5.4 rebounds and 2 assists per game in Turkish League.

— Orazio Cauchi (@paxer89) 14 Μαΐου 2019