Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ζάλγκρις στα social media αποδεικνύει του λόγου του αληθές, με τους φίλους των γηπεδούχων να έχουν δημιουργήσει φανταστική ατμόσφαιρα στην «Zalgirio Arena».

Άλλωστε μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις.

First quarter ends with #Zalgiris leading vs Rytas 21-17 at #ZalgirioArena! pic.twitter.com/eCpFy3D42i

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 12 Μαΐου 2019