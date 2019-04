Ρίτας: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος επειδή φόρεσε καπέλο της Ζαλγκίρις! (pic)

Χωρίς πρόεδρο είναι η Ρίτας μετά την παραίτηση του Αντάνας Γκουόγκα.

Ο Γκουόγκα δέχτηκε επίθεση από τους οργανωμένους της ομάδας επειδή φόρεσε ένα καπέλο της Ζαλγκίρις στο ματς με τη Φενέρ.

Οι φίλαθλοι δεν το δέχτηκαν και το έδειξαν στο ματς, αφού απείχαν, κάτι που έφερε και την παραίτηση του Γκουόγκα.

Antanas Guoga step down as a president of Rytas Vilnius. He wore Zalgiris cap in tuesdays game Zalgiris - Fenerbahce. Rytas ultras went mad, had a conflict with the organization, didn’t attend Rytas LKL game, trashed Guoga on social media and now he is gone.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 25 Απριλίου 2019