Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ζαλγκίρις πήρε απουσία από την αναμέτρηση με την Ρίτας, αλλά ήταν δικαιολογημένη.

Ο Ρομπέρτας Γιαβτόκας έγινε πατέρας και θέλησε να μείνει δίπλα στη σύζυγό του και στο νεογέννητο παιδί του.

#Zalgiris sports director Robertas #Javtokas was supporting the team with a newborn in his hands. Congratulations!!! pic.twitter.com/60YmJRKXzA

