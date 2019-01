Απίστευτη έκρηξη στο timeout, την... πλήρωσε το πινακάκι! (vid)

Η Λιετκαμπέλις αντιμετώπισε την Πιένο στα προημιτελικά του λιθουανικού κυπέλλου και ο Τσάνακ δεν ήταν ιδιαίτερα... ψύχραιμος στο timeout της ομάδας του βλέποντας τους αντιπάλους να μειώνουν στο σκορ, με αποτέλεσμα να την «πληρώσει» το πινακάκι μπροστά στον Τζαμάρ Ουίλσον!

Δείτε την αντίδρασή του στο timeout

Nenad Canak went wild when Lietkabelis had a bad run which decreased their lead from 23 to 8 points in Lithuanian King's Cup quarterfinal vs Pieno zvaigzdes pic.twitter.com/wZwStstWPo

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 2 Ιανουαρίου 2019