Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποδέχεται τη Ρίτας που θα έχει τη στήριξη των οπαδών της στη Zalgirio Arena.

Συγκεκριμένα, περίπου 500 οπαδοί των φιλοξενούμενων ταξίδεψαν από το Βίλνιους στο Κάουνας και άναψαν καπνογόνα στη γέφυρα κοντά στο γήπεδο της Ζάλγκιρις.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!

Game day in Kaunas. Zalgiris vs Rytas with around 400-500 Rytas fans from Vilnius pic.twitter.com/xcfxuALg30

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 9 Δεκεμβρίου 2018