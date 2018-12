Γκρέμισε τον αντίπαλο στον πανηγυρισμό, χρεώθηκε με αντιαθλητικό και... ηττήθηκε! (vid)

Απίθανα πράγματα στο πρωτάθλημα Λιθουανίας στο πιο... τρελό φινάλε της σεζόν! Ο Άντονι Λι της Πριενάι σκόραρε από κοντά, έκανε το 92-92 στα 19" για το τέλος και είχε την ευκαιρία να πετύχει την καθοριστική βολή ωστόσο... γκρέμισε τον αντίπαλό του στον πανηγυρισμό!!!

Έτσι χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ (5ο ατομικό). Ο Λι αστόχησε στη βολή, στη συνέχεια η Πιένο είχε 2/2 βολές και η Πριενάι έχασε τελικά το ματς με 92-96!

MY GOD. BC Prienai Anthony Lee was about to score game winning 2+1 with 19 sec left but after making the basket (92:92) he celebrated so much that accidentally pushed the opponent & received unsportsmanlike foul (5th PF). Pieno zvaigzdes made both FT & Prienai lost the game 92:96

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 8 Δεκεμβρίου 2018