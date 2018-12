Άσκηση αντιμετώπισης βίας στην «Zalgirio Arena» ενόψει ντέρμπι (vid)

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο Κάουνας, ενόψει του ντέρμπι της λιθουανικής λίγκας.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φιλοξενεί την Ρίτας (09/12, 17:20), της οποίας οι οπαδοί αναμένονται στο γήπεδο για την αναμέτρηση.

Γι' αυτό το λόγο και για να αποφευχθούν τα χειρότερα, η Αστυνομία έκανε ασκήσεις προσομοίωσης στη «Zalgirio Arena» και στον περιβάλλοντα χώρο, με σκοπό να αντιμετωπίσουν περιστατικά βίας.

Ο Μπράντον Ντέιβις, μάλιστα, έγινε αυτόπτης μάρτυρας και κατέγραψε με το κινητό του ένα μικρό βίντεο από την άσκηση.

Idk what’s happening here but I I didn’t stay till the end either! @ZalgirioArena pic.twitter.com/5dXd3jBxDt

— Brandon Davies (@Brandon_Davies0) 5 Δεκεμβρίου 2018