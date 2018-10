Δυσοίωνο το μέλλον του Μάνι Χάρις στην Ρίτας! (pic)

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ πήγε πριν από λίγο καιρό στην λιθουανική ομάδα, αλλά το μέλλον του κρίνεται αμφίβολο σε αυτήν.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ούρμπονας, «ο Μάνι Χάρις δεν ταξίδεψε στο Μαυροβούνιο με την Ρίτας, για το παιχνίδι του EuroCup με την Μόρναρ. Ο κόουτς Αντομάιτις αναρωτιέται για την δέσμευσή του στην ομάδα και είπε πως το μέλλον του θα ξεκαθαρίσει σήμερα. Φαίνεται πως ο Μάνι Χάρις δεν θα μείνει στην Ρίτας. Ήρθε στην ομάδα πριν από 18 ημέρες».

Manny Harris didn't travel to Montenegro with Rytas for EuroCup game vs Mornar. Coach Adomaitis questioned his commitment to the team and told his future with the club will be clear today. It seems like Manny Harris won't stay in Rytas. He joined the club 18 days ago.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 29 Οκτωβρίου 2018