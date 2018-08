Συναντήθηκε με ανθρώπους της Ζαλγκίρις ο Βέστερμαν (pic)

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ψάχνει για ένα back up πόιντ γκαρντ, ωστόσο δεν ήρθε σε καμία συμφωνία με τον πρώην παίκτη της ΤΣΣΚΑ.

Ο 26χρονος παίκτης, που είχε αγωνιστεί στη Ζαλγκίρις το 2016-17, αναρρώνει ακόμα από τον τραυματισμό του κι ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν.

Leo Westermann visited Zalgiris representatives in Kaunas, sources told. However, two sides are not close to agreement. Zalgiris still in search of back-up PG. Leo is still rehabbing and getting ready for the season.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 9 Αυγούστου 2018