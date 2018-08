Στον δρόμο της ΑΕΚ ο Γιασάιτις (pic)

Η λιθουανική ομάδα τοποθετήθηκε αντί της Εσκίσεχιρ στον Γ' Όμιλο της διοργάνωσης (σ.σ. αυτόν στον οποίο βρίσκεται και η «Ένωση») έπειτα από την αδυναμία των Τούρκων να «κατέβουν» την επόμενη σεζόν και κράτησε στο ρόστερ της τον Γιασάιτις για ακόμα έναν χρόνο.

Ο 36άχρονος φόργουορντ μέτρησε πέρσι 7.1 πόντους στο λιθουανικό πρωτάθλημα και 5.7 πόντους στο EuroCup.

Simas Jasaitis stayed for one more year #KasdienNorimeDaugiau pic.twitter.com/FC951a07pW

— BC Lietkabelis (@BCLietkabelis) 8 Αυγούστου 2018