Πιθανή απόσυρση για τα αδέρφια Λαβρίνοβιτς (pic)

Μετά από μια μεγάλη καριέρα στα παρκέ, μάλλον έρχεται ο επίλογος στην καριέρα των αδερφών Λαβρίνοβιτς.

Οι δίδυμοι παίκτες θα γίνουν 39 τον προσεχή Νοέμβριο και η πρόθεσή τους να φύγουν από την Λιετκαμπέλις «φούντωσαν» τις φήμες για τους τίτλους τέλους.

Όπως επισημαίνει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, η αγορά στην χώρα τους δεν είναι πλέον μεγάλη για εκείνους και ελάχιστες ομάδες έχουν ανοιχτές θέσεις, αλλά χωρίς πολλά λεφτά.

Lavrinovic brothers are set to leave Lietkabelis Panevezys, several sources confirmed. Not a big market for them in Lithuania, only last teams would have open spots in their frontline (but not big money). Both might retire (they gonna be 39 in November).

