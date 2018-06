Αντομάιτις αντί... Κουρτινάιτις στην Λιέτουβος Ρίτας (pic)

Η ομάδα του Βίλνιους δεν άφησε τον χρόνο να πάει χαμένο και λίγα 24ωρα μετά την απώλεια του πρωταθλήματος από την Ζάλγκιρις Κάουνας, προχώρησε σε αλλαγή προπονητή.

Ο Αντομάιτις ο οποίος έχει καθίσει ξανά στον πάγκο της Λιέτουβος (τόσο ως πρώτος προπονητής όσο και ως assistant coach) είναι εκείνος που θα πάρει τελικά τη θέση του Κουρτινάιτις.

Please welcome our new head coach Dainius Adomaitis! #kartumesRYTAS #kartumeskomanda #together #coach #rytas pic.twitter.com/6ZLmsbTc9X

— BC RYTAS, Vilnius (@bcRytas1963) 22 Ιουνίου 2018