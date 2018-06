Η ομάδα του Βίλνιους όπου αγωνίστηκε φέτος ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, έφτασε ως τους τελικούς της LKL όπου έχασε τον τίτλο από τη Ζαλγκίρις Κάουνας και ενημέρωσε επίσημα πως μετονομάζεται σε BC Ρίτας.

It's official. The new team name of the club is BC "Rytas" pic.twitter.com/SGcmvOgViO

— BC RYTAS, Vilnius (@bcRytas1963) 21 Ιουνίου 2018