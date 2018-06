Πρόστιμο στον Σάρας για τα σχόλια προς τους διαιτητές

Η Λιέτουβος Ρίτας έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών στη λιθουανική λίγκα μετά από το 82-73 επί της Ζαλγκίρις στη Siemens arena ωστόσο τιμωρήθηκε με πρόστιμο 3.000 ευρώ για το γεγονός ότι ένας οπαδός της έσπρωξε στην πλάτη τον Βασίλιε Μίσιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τιμωρήθηκε με πρόστιμο 600 ευρώ για τα σχόλιά του για τη διαιτησία στο Game 2.

LKL punished Lietuvos rytas with €3000 fine for fans behaviour, when Vasilije Micic was pushed in his back by one fan during the game. Saras got fined also for criticizing refs (€600).

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 12 Ιουνίου 2018