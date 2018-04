Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ξεπέρασε το εμπόδιο της Λιέτουβος και παραμένει στην κορυφή της κατάταξης στην LKL με ρεκόρ 27-4, έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο σκόρερ τον Μπράντον Ντέιβις (14π.). Η διαφορά έφτασε στο +19 για τη Ζάλγκιρις που πλέον στρέφεται στα πρώτα ματς με τους Πειραιώτες στο Φάληρο.

Σε ό,τι αφορά τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, ο Έλληνας φόργουορντ είχε 6 πόντους με 3/10 δίποντα, 2 ριμπάουντ και 3 κοψίματα σε 15:60.

Τα δεκάλεπτα: 18-9, 33-23, 54-46, 77-66.

Κατάταξη: Ζάλγκιρις 27-4, Λιέτουβος Ρίτας 25-6, Νεπτούνας 22-8, Λιετκαμπέλις 18-11, Σιαουλιάι 12-17, Πιένο 11-18, Γιουβέντους 11-19, Τζουκία 9-20, Νεβέζις 8-21, Βιτάουτας 5-24.

