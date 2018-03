Σάρας: «Δεν μπορώ να δώσω κίνητρο στους παίκτες μου»!

Η Ζάλγκιρις άρχισε το ματς με επιμέρους σκορ 31-6 ωστόσο η Νεβέζις μείωσε σε 69-71 στα 2'43" και ο Σάρας ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου... «Πλέον δεν μπορώ να δώσω κίνητρο στους παίκτες μου για τους αγώνες της λιθουανικής λίγκας! Νιώθουν ότι έγιναν σούπερ σταρ κι αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημά μας» εξήγησε ο Λιθουανός ενώ ακολουθεί η κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Jasikevicius was angry after difficult Zalgiris W vs Nevezis (9th in LKL) 79:73. "I can't motivate my player for LKL games no more. They became big superstars and it's our biggest problem." Zalgiris started the game 31:6, but failed to save the lead & was up only by 2 in 4th Q.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 12 Μαρτίου 2018