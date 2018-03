Το μεγάλο μας τσίρκο (pics & vids)

Η πιο πολυσυζητημένη οικογένεια στο μπάσκετ ονομάζεται Μπολ. Ο πατήρ ΛαΒάρ απλώς δεν το βουλώνει για κανένα λόγο, έχει συγκρουστεί με τα πιο μεγάλα ονόματα του ΝΒΑ για τον πρωτότοκο γιο του Λόνζο κι έχει κάνει τον Ρίτσαρντ Ουίλιαμς, πατέρα των τενιστριών Σερένα και Βένους να μοιάζει... πράος. Ήταν αυτός που αποφάσισε ότι δεν μπορεί να βλέπει τον γιο του, ΛιΆντζελο απλώς να κάθεται και να περιμένει πότε θα λήξει η τιμωρία που του επιβλήθηκε από το UCLA λόγω της σύλληψής του με την κατηγορία της ληστείας στην Κίνα και τον απέσυρε από το κολέγιο. Ήταν εκείνος που απέσυρε από το high school τον 16άχρονο ΛαΜέλο, ο οποίος έπειτα από αυτή την εξέλιξη έκανε λόγο για «όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα»! Τι γίνεται τελικά με αυτή την οικογένεια; Ο Λιθουανός δημοσιογράφος Donatas Urbonas του 15min.lt κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων της φαμίλιας Μπολ έπειτα από δυο μήνες στη Λιθουανία κι εξηγεί γιατί άπαντες ασχολούνται ακόμα με τον ΛαΒάρ και τα παιδιά του.

«Ο μεγαλύτερος φαφλατάς του πλανήτη»

Τελικά ο ΛαΒάρ Μπολ είναι ένας τρελός ή ένας πολύ έξυπνος τύπος;

«Η οικογένεια Μπολ βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο για τους σωστούς ή τους λάθος λόγους και ο ΛαΒάρ είναι ένας από αυτούς. Πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με τον μεγαλύτερο φαφλατά του πλανήτη! Μιλάμε για έναν πατέρα που έβγαλε τα παιδιά του από το NCAA και το high school για να τα φέρει στο... εξωτικό Πριενάι και να παίξουν μπάσκετ σε μια ομάδα που δεν έχει αναπτυξιακό πρόγραμμα. Παρεμπιπτόντως, ο μοναδικός Αμερικανός που βρέθηκε εδώ πριν από τους Μπολ έφυγε έπειτα από 1-2 μήνες! Ένας σούτινγκ γκαρντ, δεν θυμάμαι καν το όνομα του που άρχισε τη σεζόν στη Βιτάουτας όμως δεν έμεινε πολύ καιρό στην παρέα μας (γέλια). Πραγματικά είναι… απόλαυση να τον βλέπεις να κοουτσάρει τα παιδιά του! Run-n-gun, αμέτρητα τρίποντα, καμία άμυνα κι επιθέσεις έξι-επτά δευτερολέπτων. Αν τον ακούσεις να μιλάει, θα σκεφτείς ότι έχεις μπροστά σου έναν μεγάλο αλαζόνα ωστόσο είναι δεδομένο ότι σκέφτεται την κάθε κίνησή του! Τα επιχειρήματά του ενδεχομένως να μην σε πείθουν όμως έχει τους λόγους του… Ό,τι και να λέμε, ο ΛαΜέλο και ο ΛιΆντζελο παίζουν στην πρώτη κατηγορία του λιθουανικού μπάσκετ. Για τον 16άχρονο ΛαΜέλο είναι μια τρομερή εμπειρία. Ο ΛιΆντζελο δεν έχει ακόμα το μεγάλο impact όμως δεν είναι κακός. Δεν είναι σταρ αλλά βοηθάει… Μπορώ λοιπόν να σου πω ότι ο ΛαΒάρ είναι ένας έξυπνος άνθρωπος με τρελές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείς να υποτιμήσεις τις κινήσεις του».

Πως αντέδρασαν οι συμπατριώτες σου στο σχόλιό του ότι η Λιθουανία ήταν ένα τίποτα πριν από τους Μπολ;

«Οι Λιθουανοί εξοργίστηκαν πραγματικά μαζί του! Τρελάθηκαν με εκείνη τη δήλωση την παραμονή των 100 χρόνων από την ανακήρυξη της Δημοκρατίας μας. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ένας τύπος από τις ΗΠΑ και να λέει μπροστά μας ότι μας έβαλε στον χάρτη πριν από την εθνική εορτή μας, όταν όλοι οι Λιθουανοί νιώθουμε ενωμένοι! Καταλαβαίνω ότι τα αμερικανικά Media ασχολούνται πλέον περισσότερο με τη χώρα μας… Δεν λέω ότι η Ευρώπη δεν μας ήξερε αλλά για την πλειοψηφία των αμερικανικών Μ.Μ.Ε., η περιπέτεια των Μπολ στη Λιθουανία είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Είναι δύσκολο για τον ΛαΒάρ να κρατήσει το στόμα του κλειστό όμως θα μπορούσε να εκφραστεί διαφορετικά. Αν θέλεις, όχι τόσο επιθετικά και προσβλητικά… Προσωπικά ένιωσα πολύ άσχημα».

«Τέτοια υποδοχή δεν είχε ούτε η Lady Gaga ή η Μαντόνα»

Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνο το βράδυ της άφιξης τους στο Βίλνιους;

«Τον αριθμό των δημοσιογράφων και τον πανικό που επικράτησε στο αεροδρόμιο. Εξωφρενικές κι αλλόκοτες καταστάσεις! Τέτοια υποδοχή δεν είχε ούτε η Lady Gaga ή η Μαντόνα! Ήταν σαν να περιμέναμε την εθνική ομάδα έπειτα από μετάλλιο σε ένα μεγάλο τουρνουά».

Έπειτα από σχεδόν δυο μήνες υπάρχει ακόμα ο ίδιος ενθουσιασμός για την οικογένεια Μπολ;

«Ο ενθουσιασμός δεν είναι ίδιος όπως στις αρχές. Μπορείς εύκολα να το διαπιστώσεις από τα Big Baller Brand Challenge Games της περασμένης εβδομάδας όπου η Βιτάουτας έπαιξε κόντρα σε ομάδες από τη Λετονία, την Σλοβενία και την Πολωνία. Οι φίλαθλοι που πήγαν στο γήπεδο δεν ήταν πάνω από 500-800. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον για τους Μπολ είναι ακόμα πολύ μεγάλο. Τόσο μεγάλο όσο οι αγώνες της Ζάλγκιρις στην Euroleague».

«Είναι... οδυνηρό να βλέπεις τον ΛαΜέλο στην άμυνα»

Τα αδέλφια Μπολ έχουν το ταλέντο και τις ικανότητες για να σταθούν σε ανταγωνιστική ομάδα;

«Ο ΛαΜέλο είναι σίγουρα ΝΒΑ prospect. Draft pick πρώτου γύρου, έχει τεράστιο ταλέντο στην επίθεση όμως πρέπει να βελτιωθεί πολύ στην άμυνα. Οι αντίπαλοι της Βιτάουτας παίζουν πέντε εναντίον τεσσάρων αφού… χάνεται στην άμυνα και το αμυντικό rotation της ομάδας του! Δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει μετά από αιφνιδιασμούς. Δεν τρέχει για να παίξει άμυνα, σχεδόν περπατάει και είναι οδυνηρό να το βλέπεις. Όταν έρχεται το σκριν ή όταν στήνεται το pick-n-roll, όλα τελειώνουν! Σε ό,τι αφορά τον ΛιΆντζελο, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει σε μεγαλύτερη ομάδα στο μέλλον. Έχει το ταλέντο και τις δυνατότητες. Μιλάμε για ένα σούτινγκ γκαρντ που μπορεί να παίξει στο low post, είναι καλός στο τρίποντο και παίζει άμυνα. Τουλάχιστον καλύτερη από τον αδελφό του».

