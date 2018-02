Ήττα για τους Μπολ στην Λιθουανία (pic & vid)

«Φρένο» στην Βιτάουτας έβαλε η VEF Skola Riga στο «Big Baller Brand International Tournament», αφού επικράτησε με 141-133.

Η εμφάνιση των αδερφών Μπολ δεν ήταν αρκετή απέναντι στους αντιπάλους τους, οι οποίοι αγωνίζονται στην β' κατηγορία της Λετονίας και βρίσκονται στα μέσα της βαθμολογίας.

Ο ΛιΆντζελο είχε 32 πόντους (5ρ.) και ο ΛαΜέλο 31 (5ρ.), με τον συμπαίκτη τους, Σέσκους να προσθέτει 35 πόντους.

LaMelo with 30, LiAngelo with 26 shot attempts in LaVar’s first loss in Lithuania. LaVar criticized Melo for some shots instead of passing the ball (!) pic.twitter.com/AVEeXu8mdt

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 25 Φεβρουαρίου 2018