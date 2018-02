ΛαΒάρ: «Η Λιθουανία ήταν ένα τίποτα πριν από τους Μπολ»! (pic)

Το 1915 οι Γερμανοί κατέκτησαν τη Λιθουανία όμως η χώρα απελευθερώθηκε έπειτα από τρία χρόνια κι εν συνεχεία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη δημοκρατία. Οι Λιθουανοί γιορτάζουν αύριο (15/2) τα 100 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και ο ΛαΒάρ Μπολ έκανε... ατυχέστατες δηλώσεις με αφορμή τη συγκεκριμένη επέτειο: «Η Λιθουανία ήταν ένα τίποτα! Εμείς βάλαμε τη Λιθουανία στον χάρτη, από τη στιγμή που οι Μπολ εμφανίστηκαν στην χώρα».

Not the best thing to say by LaVar Ball before the day when the country celebrates its 100th birthday of the restored Lithuania: “Lithuania was nothing. We put Lithuania on the map, because Ball bros re-emerged in Lithuania” (ESPN UK)

