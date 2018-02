Οι Μπολ έβγαλαν την Βιτάουτας από τα χρέη μέσα σε ένα μήνα! (pic)

«Η οικογένεια Μπολ ξεχρέωσε την Βιτάουτας μέσα σε ένα μήνα: ο σύλλογος πλήρωσε τα παλιά του χρέη, εγγυήθηκε συνέπεια στις πληρωμές στο υπάρχον ρόστερ, πήρε χρήματα για να καλύψει τραυματισμούς παικτών, μαζεύει πολύ κόσμο σε εντός κι εκτός έδρας ματς, ήρθε στο επίκεντρο παγκοσμίως».

Αυτό υποστήριξε με σχετικό «τιτίβισμα» ο Λιθουανός δημοσιιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, που παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας στην χώρα του και την επιρροή που έχει αυτή.

Δεν προκαλούν οι Μπολ μόνο... Βοηθούν κιόλας!

Ball family deal paid off for Vytautas in 1 month: the club paid its old debts, guaranteed a consistency in paying on time for present roster, got money for new players to cover injury holes, gathering big crowds in home & away arenas, got under the spotlight on the map worldwide

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 9 Φεβρουαρίου 2018