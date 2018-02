Σχέδιο ΛαΒάρ: Εμφιαλωμένο νερό «Βιτάουτας» στις ΗΠΑ! (pic)

Δεν σταματάει να ασχολείται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του ο ΛαΒάρ Μπολ και σχεδιάζει νέο χτύπημα.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας ο ιδιοκτήτης της Big Baller Brand θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με την τοπική εταιρία εμφιαλωμένων νερών «Birstonas mineral waters», αφού θέλει να φέρει το νερό της Λιθουανίας στις ΗΠΑ με το όνομα Βιτάουτας (η ομάδα που παίζουν οι γιοι του στην Λιθουανία, ΛαΜέλο και ΛιΆντζελο) και το logo της Big Baller Brand.

«H Λιθουανία έχει το καλύτερο νερό στον κόσμο. Mηδενικά νιτρικά άλατα», ανέφερε ο ΛαΒαρ,

Big Baller Brand will try to cooperate with local water company “Birštonas mineral waters“ in order to bring Lithuanian water to USA under the name of Vytautas and BBB logo. LaVar: "Lithuania has the best water in the world! 0 nitrates! What's purer than that?" Photo: E.Ovčarenko pic.twitter.com/TzLBxYiy8y

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 9 Φεβρουαρίου 2018