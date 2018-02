Μπάσκετ ή απλά σόου;

Ο ΛαΜέλο Μπολ επιχείρησε τέσσερα τρίποντα μέσα σε 90'' στο Βιτάουτας - Ζαλγκίρις και ευστόχησε σε όλα!

Βέβαια, οι προσπάθειές του ήταν λίγο... τραβηγμένες, αφού ήταν όλες πολύ πίσω από τα 6.75.

Πάντως, η επαφή του με το καλάθι αδιαμφισβήτητη!

Three-pointer bonanza in Prienai! @MELOD1P is on fire from deep with FOUR long-range shots in a row for @bcvytautas! #BetsafeLKL pic.twitter.com/KcT8YHbk4x

— Betsafe LKL (@betsafeLKL) 4 Φεβρουαρίου 2018